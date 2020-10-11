Заказы на ремонт
за 10% от стоимости работ
с оплатой по факту
Работа напрямую
Вы работаете напрямую с заказчиком, мы не вмешиваемся в ход работ
Вы работаете напрямую с заказчиком, мы не вмешиваемся в ход работ
Оплата
Вы оплачиваете % от сметы по работам после получения денег от заказчика, без предоплаты
Вы оплачиваете % от сметы по работам после получения денег от заказчика, без предоплаты
Размер комиссии
Размер комиссии составляет 5%-15% от стоимости работ и указывается в каждом заказе
Наш адрес:
ООО "СБ-гарант"
г.Москва, ул. Летчика Бабушкина, 32к3
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