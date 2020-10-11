Заказы на ремонт
за 10% от стоимости работ
с оплатой по факту

Работа напрямую

Вы работаете напрямую с заказчиком, мы не вмешиваемся в ход работ

Вы работаете напрямую с заказчиком, мы не вмешиваемся в ход работ

Оплата

Вы оплачиваете % от сметы по работам после получения денег от заказчика, без предоплаты

Вы оплачиваете % от сметы по работам после получения денег от заказчика, без предоплаты

Размер комиссии

Размер комиссии составляет 5%-15% от стоимости работ и указывается в каждом заказе

Для начала сотрудничества:
Шаг 1. Заполните Анкету;
Шаг 2. Подпишите Договор (на сайте);
Шаг 3. Подтвердите свою личность (на сайте);

Для начала сотрудничества заполните анкету
Например: Москва, ул. Лесная, д.1

Наш адрес:

ООО "СБ-гарант"
г.Москва, ул. Летчика Бабушкина, 32к3

Телефон:

Телефон:

+7 (499) 995-09-48

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